Нямам планове да създавам самостоятелен политически проект. Това заяви в ефира на „На фокус” Андрей Гюров в първото си телевизионно интервю след загубата на президентските избори срещу Илияна Йотова.

Той уточни, че няма намерение да създава собствена политическа формация, която би могла да доведе до допълнително разединение в дясната общност.

В никакъв случай няма да търся самоцелно представителство чрез политически проект, който би довел до разединение на тази общност

По думите му все още няма окончателно решение дали ще продължи да се занимава с политика, като не изключи тази възможност.

„За това дали ще остана в политическия живот все още нямам окончателно решение. Не го изключвам, но във всички случаи, ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните 5 години, в които съм работил за консолидиране на дясното пространство”, заяви Гюров.

Той призна, че съревнованието между него и Илияна Йотова е било трудно. „Видяхме, че всички институции бяха впрегнати, особено след първия тур, в това да се подкрепи кандидатът на „Прогресивна България”. Ние се концентрираме върху това, което успяхме да постигнем, а то не е малко”, твърди той.

Гюров коментира и разминаването между предварителните социологически прогнози и резултатите от вота. Според него още преди първия тур е имало „сериозно разминаване между очакванията, които се създавали в публичното пространство, и настроенията, които екипът му е срещал сред хората”.

„Имаше сериозно объркване в хората, които очакваха да има яснота за това как стои полето на кандидатите. При първия тур огромната разлика, която даваха като резултат, ние не можахме да я отчетем. На терен виждахме съвсем друг отговор у хората. Виждахме тяхната надежда, ентусиазъм. Очаквахме, че разликата ще бъде много по-малка”, смята той.

По думите му резултатите от първия тур са били близки до очакванията на екипа му. За втория тур обаче Гюров посочи, че са наблюдавали скъсяване на дистанцията през по-голямата част от изборния ден.

През целия ден успявахме да скъсяваме дистанцията до около 17:00 часа, когато бяха последните exit poll – ве. След това се случи нещо. Все още нямаме достъп до данните, които показват гласуванията в отделните секции и честота след 17 часа

Гюров отбеляза и голямата разлика между социологическите проучвания и крайния резултат. „Има неща, които социолозите могат с интерес да погледнат”, посочи той.

По негови думи на този етап не може да се направят категорични заключения, преди да се запознае с наличните данни. „Не мога да кажа нищо, преди да видя данните. Когато имаме достъп до информация, ще направим коментар. Изборите минаха, изчакваме каква информация можем да получим от официалния сайт на ЦИК и дали чрез Закона за достъп до обществена информация бихме имали достъп и до друг вид информация, която не е част от официално публикуваните данни. Тогава можем да направим по-подробен анализ”, заяви Гюров.

Според него подобна проверка би била полезна не само за оценката на проведената предизборна кампания, но и за гарантирането на честността на изборния процес. „Би било полезно както за нас, така и за опазването на честността на вота, изборния процес и неща, които в бъдеще може да наблюдаваме. Трябва да сме сигурни, че всеки глас на български гражданин е отчетен правилно”, подчерта той и добави: „Не подозирам, че има намеса в изборната нощ, а просто отчитам разликата между това, което видяхме от exit poll – а, и крайния резултат. Бих се поинтересувал откъде се появява тя”.

Целия разговор гледайте във видеото.