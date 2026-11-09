В разгара на есента времето ще остане неустойчиво в следващите 2 седмици. Над страната ще преминават чести смущения с валежи от дъжд. В тихите дни сутрините ще са мъгливи със слънчеви следобеди. Дневните температури ще са около и над обичайните за ноември.

В понеделник облачността бързо ще се увеличава с тенденция до обяд да превали в Западна България, по-късно – в централните и източните райони. Валежите ще са с локален характер и сравнително кратки. Ще падне сняг, но в по-високия пояс на Западна и Централна България над 1800-2000 метра. Светлата част на деня ще е слънчева в Източна България. Дневните температури ще са в интервала 7-12 градуса.

Във вторник призори ще има условия за мъгла в ниската част на страната и преди обяд видимостта ще е понижена. След това облаците ще се разкъсат и ще се покаже слънцето. Подобна обстановка се очертава в сряда. През деня ще превали за кратко и в незначителни количества на изолирани места.

В четвъртък ще е преобладаващо слънчево с обичайната мъгла в ранните часове. В петък облачността постепенно ще се увеличи с изгледи през деня да има кратки, локални дъждове. По-съществена валежна обстановка обаче ще се оформи през почивните дни. В събота по преминаващия студен фронт дъждовете ще са временно интензивни с възможна гръмотевична активност. В неделя валежите ще са на по-малко места, но със застудяването предварителните прогнози допускат сняг в по-ниската предпланинска зона на Западна България.

В хода на седмицата ще се пренася топъл средиземноморски въздух. Температурите ще се повишават с кулминация към четвъртък-петък, когато ще се движат около и малко над 20 градуса. Затоплянето обаче ще е придружено с мощни южни ветрове.

С преминаването на студения фронт през почивните дни около 15 ноември ще захладнее. Така първата половина на третата ноемврийска седмица ще е по-хладна с температури 7-12 градуса. Към края на този период ще е по-топло с дневни стойности до 16-17 градуса.

Облачността след 15 ноември ще остане динамична. Седмицата няма да е суха, с преминаването на смущения времето ще е неустойчиво с периодични валежи от дъжд. Те ще са с локален характер, но е възможно тук-там да са временно интензивни.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.