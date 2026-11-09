Младият нападател, който уби шестима души в центъра на Краков в събота при безпрецедентната за Полша масова стрелба, е починал в болницата, съобщи полската полиция.

Какво се знае за мотивите за нападението

Опозицията в Полша се усъмни на какви основания правителството заяви, че крайнодясна идеология може да е довела до стрелбата в Краков.

Министърът на вътрешните работи каза, че 24-годишният извършител е бил „запленен от крайнодесни идеологии“.

Националистическата партия „Право и справедливост“ поиска незабавни разяснения. Ден по-късно министърът посочи, че разследването още върви, но не оттегля думите си.

Активисти на опозицията казват, че стрелбата може да бъде използвана за опит за отмяна на Марша на независимостта, който се провежда всяка година на 11 ноември. Той е повод за много спорове, дори извън Полша. Националистите го защитават, а критиците го определят като ксенофобски и неофашистки.

Какво се е случило във фаталния ден

Стрелецът е от град Островец Швентокшиски, който се намира на около 200 км от Краков, обясни журналистът Недко Георгиев в ефира на предаването „Здравей, България”.

В дома на младия мъж са намерени телата на родителите и сестра му. Той и баща му имали стрелкови клуб. 24-годишният мъж взима автомат и тръгва към Краков. Пристига, спира за кратко на една уличка и там прострелва случаен минувач. След това продължава. Спира пред църква, където започва да стреля на посоки. Пристига патрул и започва преследване. Младият мъж шофира, но и продължава да стреля. Накрая спира до парк. Там става престрелка между двамата млади полицаи и него. Той е ранен и пада. Именно тогава се предава, обясни Георгиев.

„Ранените са 16, включител но нападателят. Убитите, заедно с родителите и сестра му, са 9”, обясни журналистът Недко Георгиев.

В колата му са намерени 6 единици оръжие. Бил е облечен в нещо, което наподобява военна униформа. Носил е каска, бил и с покрито лице, обясни Георгиев.

„Споменава се, че е имал крайнодесни убеждения. Опозицията пък казва, че е крайноляв”, добави той.