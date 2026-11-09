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Съдиите избраха своите шестима представители за членове на Висшия съдебен съвет след втория тур. Късно снощи станаха ясни имената им.
Най-много гласове събра съдията Мария Терзийска, която е заместник-председател на Окръжния съд във Варна. В новия съвет влизат още съдиите от Върховния касационен съд Светлана Калинова и Емилия Василева, заместник-председателят на Софийския районен съд Даниела Александрова, съдията от Военно-апелативния съд Васил Петков и председателят на Административния съд в Пазарджик Веселка Златева-Кожухарова.
Изборът протече при висока активност от 84%. Така своите квоти за новия Висш съдебен съвет остава да попълнят следователите и Народното събрание.
Редактор: Ина Григорова