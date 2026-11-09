Ново заседание по делото срещу македонската българка Ива Михайлова в съда в Кочани. Този път то ще се проведе в нейно отсъствие.

В средата на миналия месец стана ясно, че 23-годишната жена е в България за медицински прегледи, въпреки наложената ѝ забрана да напуска Кочани и Северна Македония. Тогава Михайлова и адвокатът ѝ заявиха, че са влезли у нас през граничен пункт, като Михайлова се легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България.

След случая Скопие обяви Михайлова за международно издирване. Младата жена е подсъдима за катастрофа със загинал, при която и тя пострада.