Понякога е нужно някой отвън да ни покаже колко красив е светът, който имаме около себе си. Да ни напомни за местата, които подминаваме всеки ден, за природата, която приемаме за даденост, и за хората, чиято топлина често забравяме да оценим. Това споделят Диана и Барт де Риддер - двама души от различни държави, които намират общ път, създават семейство и изграждат свой дом в малкия град Куклен, близо до Пловдив.

„Не оценявате това, че имате толкова много неща, които са буквално на две крачки от вас. Човек може да обикаля България цял живот и пак да не успее да види всичко интересно, което тя предлага“, споделя Барт, който е роден в Белгия, но вече 15 години живее в България.

Според него българите често сме склонни първо да забелязваме негативното, вместо да се радваме на хубавото, което ни заобикаля. Неговият поглед към страната ни обаче постепенно променя и отношението на Диана към собствената ѝ родина. „Той беше толкова щастлив и разказваше на приятелите и семейството си в Белгия колко страхотна, невероятна и красива е България, колко топли са хората тук. Постепенно започнах и аз да виждам всичко това. Всеки път той ми отваряше очите за собствената ми страна и ми помагаше да осъзная колко прекрасна всъщност е тя“, разказва Диана.

Тя е родена в Пловдив и още от дете мечтае да се занимава с херпетология. Завършва биология, а макар днес да не работи по специалността си, природата, животните и науката остават най-голямата ѝ страст. Барт пък е роден в Мехелен и израства в Синт Кателейне-Вавер - едно от най-големите села в Белгия, което по население и начин на живот почти прилича на град. Като млад учи фотография, но скоро разбира, че това не е неговото призвание.

С времето професионалните възможности се променят и Барт решава да потърси ново начало край българското Черноморие. Първоначално пристигането му в България е просто поредният етап от живота му. Но съдбата има други планове. На "Златни пясъци" той се запознава с Диана, която също работи там през летните сезони. Двамата са част от интернационален екип от млади хора от цяла Европа. Тя е на 21, а той - на 23 години.

Любовта им бързо прераства и в общи професионални планове. Така започва историята на техния антикварен бизнес, който развиват и до днес.

Цялата история на Барт и Диана - гледайте във видеото.