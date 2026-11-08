Докога цените у нас ще растат? Какво ще поскъпва най-много и как ще се отрази новият бюджет на инфлацията? Темата коментира председателят на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов в ефира на „Събуди се”.

„Във всяка държава може да намерите нещо, което е по-евтино, отколкото в друга. Това са различни специфики. Ако се вгледаме в някои неща, и в България може да са по-евтини, отколкото в Гърция, или обратното. На пазара винаги има аномалии. Те се случват, когато пазарът не е регулиран и не действа достатъчно ефективно”, заяви той.

„Има някакъв проблем по цялата верига, за да има такива аномалии. Ние изследваме малко над 860 различни стоки и услуги. Инфлацията, която беше отчетена в предварителната оценка за инфлацията за октомври, е 6,1%, което е висока инфлация. Всички тези стоки и услуги са групирани в 13 групи и те отчитат увеличение”, заяви доц. Атанасов.

Председателят на НСИ обясни, че най-голямо увеличение има в сферата на транспорта – с близо 30%. „Специално при хранителните стоки имаме така наречената сезонност, т.е. в различните части на годината едни плодове, зеленчуци и хранителни стоки поевтиняват, а в други части на годината, цените им се покачват”, уточни той. В допълнение доц. Атанасов каза, че допълнителните данни за инфлацията ще бъдат публикувани на 16 ноември.

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„Много държави в еврозоната имат висока инфлация. Освен Литва, държави като Франция и Гърция имат инфлация над 5%, която близка до тази в България. Основният фактор за тази инфлация са горивата”, обясни той.

„Цените в Европейския съюз имат склонност да започнат да се сближават една с друга, защото имаме свободен пазар и това е специфика на всяка една държава. Ние очевидно сме силно зависими от енергоизточниците, така че това ни се отразява. Въпреки голямото увеличение на горивата, което имахме през последната година, знаете, че през последния месец те се успокоиха на едно високо ниво, но поне спряха да се покачват”, добави доц. Атанасов.

Той прогнозира, че следващата година не ни очаква голямо увеличение на инфлацията.

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