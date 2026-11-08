В „Нищо лично” лично предстои една истинска история на успеха, която освен всичко, е и много вкусна. Как от дъното се стига до върха на кулинарната пирамида?

Миглена Генчева започва от нулата, за да готви за 700 човека. „За толкова много хора се готви с добра организация и добри готвачи, които да бъдат зад гърба. В момента готвим за около 200 човека”, обяснява тя.

Тя споделя, че като по-малка кандидатства в Художествената гимназия в Трявна, но нещата не се получават. „Готвенето също е вид изкуство и реших да му се посветя. Извървях дълъг път докато стигна до този момент. Има какво още да науча”, разказва Миглена.

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