Има повод да се притесняваме от бомбените заплахи. От една страна, трябва да разглеждаме тези атаки не само като инциденти, които се случват случайно, а да си зададем няколко въпроса. Кой има интерес от дестабилизация в Европа, кой има ресурсът и какъв е опита им да го направят. Това заяви бившият ръководител на отдел „Киберсигурност” в ГДБОП Явор Колев в ефира на „Събуди се”.

По думите му отговорът на всички тези въпроси е Русия. „Въпреки че към настоящия момент няма резултати от разследванията, включително по отношение на заплахите от началото на октомври към училища не само в България, а и в Италия и в много европейски държави. Това е държава, която разглежда Европа като враждебна”, уточнява той.

Според него целта им е да бъдат внесени страх и паника, както и да се изпробва готовността на институциите за такава реакция. „Виждаме, че нямат готовност. При случая с хладилниците, въпреки че това се случи в началото на октомври, сега се повтаря тази атака и тя води до същия ефект. Органите за киберсигурност трябваше още тогава да предприемат действия за информиране на всички потенциални жертви в други страни от ЕС, за да предприемат мерки”, уточни той.

Той предполага, че у нас са предприети мерки, ако хладилниците у нас не са защитени. „Големите хранителни вериги са чули по новините, ако не са го разбрали от органите за киберсигурност, че има такъв проблем и трябва да предприемат мерки”, каза Колев.

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„Инвестира се в сферата на киберсигурността, развиват се и органите, които отговарят за нея. Държавата ни е част от европейската система за сигурност и сме на европейско ниво. Никога не е достатъчно и все повече трябва да се инвестира в киберсигурност”, каза в заключение той по повод готовността на нашите служби.

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