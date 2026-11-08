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Близо 100 чувала с червен пипер изхвърли морето на плаж „Липите” край Синеморец. Информацията се появи в социалните мрежи, а кметът на Община Царево потвърди за NOVA.
Предполага се, че това е част от товара в контейнер от потъналия в края на октомври край Шабла Contship Jet, ударен от 3 дрона.
В събота от „Басейнова дирекция” са взети проби от морската вода. Кметът на Царево обясни,че едва след разрешение на военната прокуратура, заедно с Горското стопанство в Царево ще помогнат за извозване на товара.