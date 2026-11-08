Полша обяви двудневен траур след стрелбата в центъра на Краков. При нападението шестима души бяха убити, а 16 ранени. Извършителят е полски гражданин на 24 години. Той стрелял по хората на главния площад в града, облечен във военни дрехи. Извършителят беше прострелян и задържан след нападението.

Това е първият подобен терористичен атентат в съвременната история на страната. Централният площад в Краков е изключително популярен сред поляците и туристите от цял свят. Изборът на нападателя показва, че той е искал да убие възможно най-много хора.

Нападението предизвика реакции на съчувствие в цяла Европа. Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас нарече нападението „трагедия, която ще се усети далеч извън границите на Полша“. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също изрази съболезнования на семействата на загиналите.

Към 15:00 часа в съботния следобед, в центъра на Краков, проехтяват изстрели от бързо движещ се черен автомобил. По популярните сред туристите улици настъпва паника.

„Беше ужасно, истински кошмар. Беше наистина тежко – толкова много стрес, тревога и несигурност какво ще се случи”, разказа турист от Мадрид.



Жертви стават шестима души, а други 16 са ранени. Сред тях са двама полицаи и граждани на Австрия, Германия, Португалия, Русия и Великобритания. Сред загиналите има британски гражданин. „Всичко сочи към това, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясна идеология, което също ще бъде предмет на разследване”, заяви министърът на вътрешните работи Марчин Кервински.

Малко по-късно, разследващите откриват в дома на заподозрения телата на други две жени и един мъж. Това са родителите и сестра му, стана ясно от изявление на полицията. Жертвите са получили огнестрелни рани, които са и най-вероятната причина за смъртта им.

„Честно казано, не намирам думи. Познавахме се от няколко години и оттогава се случиха много неща. Състоянието на ума му може да се е променило значително, откакто завърши основното училище. Вероятно е започнал да учи в университета и най-вероятно се е включил в различни кръгове”, сподели съученикът на нападателя Карол.

Предстои разследването да установи дали нападателят има последователи.

Президентът Илияна Йотова изпрати съболезнователно писмо до президента на Република Полша Карол Навроцки по повод трагедията в Краков, при която шестима души загубиха живота си, а десетки други бяха ранени, след като мъж откри стрелба в центъра на града.

В писмото българският държавен глава подчертава, че нападението срещу мирни граждани на централния площад в Краков е акт на насилие, който не може да бъде оправдан. Илияна Йотова посочва още, че България осъжда тази проява на агресия и изразява пълна подкрепа за усилията на полските власти в този момент.

„Споделям болката на полския народ и изразявам своята най-искрена солидарност. Няма думи, които да утешат близките в подобен момент, но искам да знаете, че мислите и съпричастността ни са с Вас и с всички засегнати от тази трагедия“, заявява още българският президент.

Илияна Йотова изразява съболезнования и съчувствие от името на българския народ и от свое име към близките и роднините на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.