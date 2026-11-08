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Убийството на малкото кученце Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“ предизвика вълна от обществено недоволство. В сряда граждани излязоха на протест с искане за справедливост и по-сурови наказания за насилието над животни. Темата предизвика и острата реакция на много обществени личности, сред които и певицата Марияна Попова.
„Непоносимо е да гледаш тези кадри и да си въобразиш, че по улицата ходят такива хора и ние общуваме с тях. Не смятам, че през 2026 година въобще трябва да съществуват такива хора, а още по-малко да има търпимост към тях”, казва певицата.
„Много е важно да се вземат мерки срещу тези хора. Зоополицията е решението и трябва село по село.Масово във всички къщи има вързани кучета, които живеят в ограждения. Абсурдно е отношението на хората към животните”, заяви още Попова.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Никола Тунев