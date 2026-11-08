6 жертви и 16 ранени при стрелба в центъра на полския град Краков вчера в близост до Главния пазарен площад. Българката Кристияна Нанева, която живее в града, с първи разказ за ситуацията в ефира на „Събуди се”.

Нещо страшно се случи в центъра на града Кристияна Нанева

По думите ѝ мястото е изключително пълно с хора, независимо какво е времето. „Краков е много туристически град и винаги, по всяко време, независимо дали е през седмицата или през уикенда, центърът е изключително пълен с туристи и жители”, каза тя.

Относно нападателя, който е на мъж на 24-годишен, тя обясни, че той е с десни подбуди и ултранационалист. „В момента се говори, че най-вероятно именно това го е подтикнало да извърши нападението. Това, което стана ясно късно снощи е, че в апартамента, в който той живее с родителите си, полицията е открила телата на родителите му и сестра му”, обясни нашата сънародничка.

Тя заяви, че най-вероятно първо е извършил убийствата в дома му, след което е тръгнал към Краков. Нанева уточни, че живее в малък град, който се намира на повече от 2 часа разстояние от града.

„В момента, в който навлиза на площада, се вижда, че спира. Има прекалено много видеа онлайн и общо взето всеки има достъп до тях. Вижда се как той спира колата в първия момент, в който навлиза на площада. Минават няколко секунди и след това започват да се чуват първите изстрели. Още на това място се виждат първите четирима души, които падат на земята”, обясни Кристияна. Тя допълни, че след това той продължава по самия площад, тръгва към църквата „Мариацки“ и там, пред нея, има още две жертви.

„Той тръгва по една от улиците, която свързва площада със замъка „Вавел”. Движи се по самата улица, а след него има няколко полицейски коли, но докато шофира и се движи към замъка, той продължава да стреля”, обясни тя.

„В този момент вече има двама полицаи, които застават до колата и започва престрелка. Вижда се как той поваля двамата полицаи на земята. Прострелва ги, но единият успява да стане и в този момент успява да залови стрелеца на земята и да го обезоръжи. Няколко секунди по-късно се вижда как полицаят пада на земята до него, защото е ранен”, допълва Кристияна. Тя допълни, че двамата полицаи са в тежко състояние.

Нанева допълни, че стрелецът е жив и се намира в една от болниците в Краков. По думите ѝ към момента няма яснота каква е причината за извършването на стрелбата.

„Една от причините да живеем в Полша е, че това е една изключително чиста и безопасна страна. И да се случи нещо такова в град като Краков, е просто абсолютно непонятно”, обясни българката. Тя допълни, че вчера по време на стрелбата в центъра на града е имало българи – майка с нейното дете, но те са в безопасност.

Кристияна изрази надеждата това да е единичен случай и Краков да продължи да бъде известен като един прекрасен град, който много хора искат да посетят заради всички забележителности, които има, а не заради тази ужасяваща сцена.

Маринела Колева, която живее от 8 години в града, заяви, че е случилото се е безпрецедентно. „Никога не съм се чувствала застрашена и силно се надявам това да остане така, след като шокът от вчера премине”, каза тя.

По думите ѝ никой от нейните познати не е очаквал да се случи подобно нещо.

Проф. Ана Кочева от Българската академия на науките се е намирала на метри от мястото на случилото се. „Всеки ден минавам по този път, където вчера се случиха тези трагични събития. А вчера бях на метри от мястото, в една шоколатерия”, обясни тя.

Тя уточни, че на 11 ноември е Денят на независимостта в Полша. „Цялото това стечение на обстоятелствата, въпреки че ние всички вече сме много мнителни, може би не е случайно”, каза проф. Кочева.

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