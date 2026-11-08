В новия епизод на “Храмът на историите. Белегът на времето” пред Мариян Станков Мон Дьо застава един гост в ново амплоа - Енчо Керязов, този път в ролята си на министър на младежта и спорта. В своята изповед той разкрива как се е влюбил в цирковото изкуство, какво са коствали годините му в спорта и как се чувства в политиката.

Момчето от село Бояново

Пътят на Енчо Керязов към голямата циркова сцена започва още на петгодишна възраст - с едно преживяване, което остава завинаги запечатано в съзнанието му.

“Бяло и синьо и обагрените вагони, мушкатата по прозорците, оркестъра със златните инструменти и красивите жени, с костюми от пайети и брокат“, спомня си той първите впечатления и казва, че още тогава у него се ражда мечтата да бъде „такъв летящ човек“.

Пътят към нея обаче не започва директно в цирка, а преминава през спортната акробатика, след като семейството му се премества в Ямбол. Зад блясъка на бъдещата циркова кариера стоят години на тежки изпитания, строги ограничения и безмилостна дисциплина. Керязов си спомня за „зверски диети“ и дори за употребата на забранени препарати. „Бях 41 кг на 15-годишна възраст и бях най-тежкият тогава в националния отбор“, признава той.

Министър Енчо Керязов

„Моето познаване с господин Радев назад във времето беше ключово за моето решение. Най-важното“, признава Керязов. Но това доверие, по думите му, не означава безусловно съгласие. Той е категоричен, че когато не споделя дадено решение, ще отстоява позицията си дори пред премиера: „Ще му кажа. Ще се опитам да защитя моето мнение, защото не съм съгласен.“ А последният случай, който си спомня, в който е отказал нещо на премиера е наскоро - по повод идеята футболният гранд „Барселона“ да гостува в София за приятелски мач.

Желанието за подобно събитие било споделено и от двамата, но след анализ на организацията, възможните дати, ангажиментите на клуба в първенството и метеорологичните условия Керязов преценил, че моментът не е подходящ. „Аз не бих предприел този мач, въпреки огромното ми желание да се случи“, споделя той.

Разкрива и, че именно представители на футболния “Барселона” са били на посещение в България с идеите да реализират школата, която имат в Испания и у нас.

“Тяхното желание е това да бъде на Стадион “Академик” - те имат ноу-хауто и искат ние да подпалим им радост тях, което да им позволим да търсят инвеститор, който да инвестира тук”, допълва Керязов.

Пълната версия на интервюто с Енчо Керязов може да бъде гледана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.