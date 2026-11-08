Колоритен варненец отпразнува рождения си ден с акция с послание и щипка хумор на ръба на закона. Росен Марков навърши 70 години и отбеляза личния си празник с нестандартен жест, като публично изяде глобата си за неправилно паркиране. Зад иронията обаче се крие любопитен казус, който поставя въпроси за правата на шофьорите, възможността да оспорват наложените им глоби и проблема с доставките до търговските обекти.

Ден преди да навърши 70 години Росен Марков спира автомобила си за минута, за да зареди един от магазините си за цветя. „Спрях на „Чаталджа“ на аварийни светлини, с отворен багажник. Носих четири връзки гладиоли. Даже ме виждат, че ги нося. И спира след мен полиция от Второ районно. Глоба - 25 евро. Мога да ги платя", разказва мъжът.

Може да плати глобата, но не и да приеме безусловно начина, по който се налагат санкциите. Категорично не е съгласен и с надписа върху фиша. „Направих жалба в Административния съд. Защото на всички фишове в цяла България пишат: „Фишовете не се обжалват“. Което е немислимо. Дори едно евро да е, трябва да може. Кое казва, че в МВР са безгрешни? Няма такова чудо“, твърди Росен Марков.

Той не отрича, че е спрял на забранено място. Напротив – признава го с усмивка. Но твърди, че за търговците на пазара липсва реална възможност да зареждат обектите си, без да нарушават правилата. „Забранено е! Навсякъде е забранено“, казва той.

И докато неговият казус вече се решава по съдебен път, той избира да отговори на институциите по свой начин – с акция, която трудно може да остане незабелязана. Навръх 70-ия си юбилей той изяжда фиша с глобата. Публично, в центъра на Варна: „Както винаги, нестандартно... И изядох оригиналния фиш, защото полицията каза: „Дай копия“. Аз съм шеф-кулинар, не мога да... И със сирене“.

Залагайки на поредната провокация, той иска тя да доведе до нещо повече от медийно внимание – да се превърне в пример за шофьорите, които смятат, че са санкционирани несправедливо. „Не че не мога да платя 25 евро, никакъв проблем. Идеята е това да стане прецедент. И вече във всяка съдебна зала всички шофьори трябва да знаят – да не бързат да плащат, а да обжалват, ако смятат, че са прави“, категоричен е Марков.

А дали съдът ще приеме аргументите му, предстои да разберем. Докато това се случи, Росен Марков вече е с още една глоба – отново за неправилно паркиране, защото магазините трябва да се зареждат. „Законът бил такъв, ама ние трябва да работим. Значи моето нарушение работи. Росен Марков работи“, казва мъжът.