Заради процедурна грешка първото социално предприятие в Добрич и едно от най-старите в страната - „Чудната градина”, е пред фалит. 12 младежи с интелектуални затруднения са на път да останат без работа и без социален живот, защото това е единственото място, където ги приемат и където намират подкрепа и приятели.

Необичайно тихо и пусто е в „Чудната градина“ през последните дни. Липсват познатите усмихнати лица. „Двама са освободени, всички останали са в отпуск и само двама са дежурни. Защото очакваме прекратяване на двата договора, по които работим, така че тези, които все още са тук, поне да могат да си вземат отпуск, без да се водят на работа“, заяви Мария Методиева, която е председател на фондация „Св. Николай Чудотворец“.

От тези договори зависи бъдещето на социалното предприятие, което е едно от първите в страната. Но най-вече - бъдещето на хората, които работят в него.

„За мен „Чудната градина“ означава много. Тя е като втори дом - през по-голямата част от деня съм тук. Намерих приятели, съмишленици. Щеше да ми е по-трудно, ако бях на друго място. Нямаше да ме приемат такава, каквато съм. Чувствам се в свои води, както се казва“, заяви Елица Маринова, която е работник в „Чудната градина“

Нейната колежка Станка Петрова споделя: „За мен „Чудната градина“ означава много, но просто се притеснявам. Не искам да си загубя работата тук“. И допълва: "Не мога да оцелея без тази работа".

Полушеговито, полусериозно, „Чудната градина“ буквално разцъфва на покрива на Дневния център за хора с увреждания, за да ги изведе от социалната изолация. И вече цяло десетилетие изпълнява тази мисия.

„Много добрички са децата, много са учтиви и много работливи! Аз съм впечатлен от нещата, които са направили тук. Миналата година по-честичко идвах и домати купувах, и краставици. Доволен съм от продукцията им - чиста, натурална, перфектна", категоричен е Васил Кирчев, който е клиент на "Чудната градина".

„Това, което винаги сме правили през всичките тези девет години, е да инвестираме в тяхното бъдеще и в тяхното развитие. В този смисъл не сме изправени пред кой знае каква трагедия. Трагедията е за самото предприятие, защото сме пред фактически фалит“, твърди Мария Методиева.

Заради процедурна грешка при изпълнението на проектите „Чудната градина“ е натрупала до момента около 100 хиляди евро загуби. Как се стига до грешката? „Работодателите като нас нямат административен персонал около себе си, счетоводство и прочие. Ние всичко правим сами. Аз в рамките на пет дни трябваше да приключа старите проекти, да подготвим в рамките на три дни всички документи за Инспекцията по труда и съответно да посрещнем новия договор. След консултация с експерт от Управляващия орган стартирахме само няколко дни след това. Попитах експертката: „Можем ли да започнем по-рано?“. Тя каза: „Няма проблем.“ И започнахме. А сега въпросът е: „Защо не съм спазила правилото за 30-дневен престой на борсата?“, обяснява Методиева.

Вместо това между двата проекта работниците са били регистрирани за 28 дни в Бюрото по труда. „Нашата вина е чисто процедурна - при назначаването на лицата. Тя беше забелязана доста късно. В момента сме ноември, а става въпрос за отчитане на тримесечие, което във фондацията започва от 18 май до 18 август“, твърди Методиева.

Средствата за заплати до ноември вече са изплатени, но не е ясно дали ще бъдат възстановени. Социалното предприятие няма право на субсидии като земеделски производител, а единственият му шанс за финансиране са проектите. „През годините сме имали всякакви трудности от всякакъв характер, така че това няма да ни сломи. Въпросът е доколко можем да издържаме всеки следващ удар. Въобще не влизам в дилемата кое колко е честно и дали трябва така да се случи. То просто се случи! Ние плащаме 100% нашата вина. Чакам да видя как ще плати своята вина държавата“, изтъква Методиева.

Репортер: Надежда Капаранчева