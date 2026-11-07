Стрелба в близост до Главния пазарен площад в полския град Краков взе шест жертви - четири жени и двама мъже. Сред загиналите има и един чуждестранен гражданин, чиято националност не се съобщава.

Ранени са 16 души, 12 от които са в тежко състояние, съобщава "Асошиейтед прес". Сред пострадаилите има петима чужденци. Към мястото на инцидента бяха изпратени няколко линейки. Екипи на полицията блокираха района около църквата „Света Мария“. Изпратена беше и въздушна линейка.

Нападателят е бил ранен при престрелка с полицията. Той е задържан, уточняват униформените. По данни на властите въоръженият мъж е стрелял безразборно по хора, докато се движил с кола към централния площад, който е една от основните туристически забележителности в града. Сред ранените има и полицейски служители - единият е със сериозни наразнявания.

Според информация от органите на реда, стрелецът използвал дългоцевно бойно оръжие и е бил облечен с военни дрехи. Властите потвърдиха, че нападателят е 24-годишен полски гражданин. В автомобилът му са били открити още оръжия и боеприпаси. По първоначална информация оръжията са регистрирани на името на неговия баща.

Нападателят е бил увлечен по крайнодесни идеологии и е имал „изключително радикални възгледи“, заяви полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински. Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш на свой ред определи смъртоносната стрелба като „терористичен акт срещу жителите на Краков“.

Полският премиер Доналд Туск съобщи в X, че полицията разследва причините за стрелбата.

Краков е вторият по големина град в Полша и се намира на около 250 километра от столицата Варшава.

По информация на посолството на Република България във Варшава към момента няма данни за пострадали български граждани по време на атаката на централния площад в Краков. Посолството е в постоянен контакт с местните власти, следи развитието на ситуацията и има готовност да окаже консулско съдействие при необходимост.

Редактор: Станимира Шикова