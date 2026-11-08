В Пловдив днес се организира „Базар на нормалните цени” за плодове и зеленчуци като отговор срещу високите цени в магазините. Инициативата е на сдружение „Докажи, че можеш“, а идеята на доброволците е стоките да се предлагат на достъпни цени и да се насърчи пазаруването директно от производители.

„Провокира ни факта, че цените буквално полудяха. Това шоково поскъпване вече не засяга само хората с най-ниски доходи, но виждаме, че се отразява и на средната класа, както и на малкия бизнес. Това е причината да създадем едно пространство, в което производителите ще могат да предлагат своята стока на справедливи цени, а клиентите да пазаруват на съвсем нормални цени”, обясни един от организаторите Кирил Стамов.

Василена Спасова от „Докажи, че можеш“ обясни, че са направили проучване като са сравнили цените на борсата в село Първенец и на някои от пазарите в града. „Има разлики от 300 до 400%. Това ни накара да организираме този базар на нормалните цени. Под нормални цени разбираме едни нормални надценки, за да може хората когато пазаруват, то да не се превръща в премеждие”, каза тя.

При проучването е установено, че цените в Пловдив достигат тези в Дубай. „Цените на месните продукти, на млечните продукти, на плодовете и зеленчуците, на кашкавала ги надхвърлят със 100%. Най-интересното е, че Дубай в момента е под транспортна блокада и не се слави като страна с голямо производство на хранителни продукти”, обясни Кирил Стамов. Той допълни, че при плодовете и зеленчуците има огромни надценки.

По темата Заради скъпия газ оранжерийни производители очакват поскъпване на зеленчуците

Те приканиха всички пенсионери да отидат на базара, тъй като раздават безплатно брашно, леща, боб и кисело мляко. „Искаме да ги подкрепим и да им помогнем да имат един по-хубав ден”, каза Василена Спасова.

Повече гледайте във видеото.