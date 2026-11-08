Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е предложил поста говорител на Белия дом на ръководителят на UFC, най-голямата организация за смесени бойни изкуства в света, Дейна Уайт.

Тръмп обяви това в социалната си мрежа Truth Social, като уточни, че 57-годишният Уайт все още не е приел предложението. Публикацията му обаче беше споделена и от официалния профил на Белия дом в социалната мрежа X.

„Дейна, моля те, приеми тази работа“, написа Тръмп, като го призова да се обгради със заместници от света на смесените бойни изкуства. „Имаме нужда от такива хора, за да се защитаваме от побърканата левица“, добави той.

По-късно Дейна Уайт отговори на предложението на Тръмп, като публикува изображение, на което е застанал зад трибуната в залата за пресконференции на Белия дом и отправи кратък коментар: „Към следващата глава“, написа той.

🚨🇺🇸 BREAKING: Dana White just responded to Trump's offer to become White House Press Secretary, and he's having some FUN with it. The UFC boss posted an image of himself behind the White House briefing room podium. “On to the next chapter.” Trump had offered him the job earlier, suggesting he bring Khabib, Islam Makhachev, Justin Gaethje, Daniel Cormier and several other UFC fighters along as assistants. Now Dana is playing along. Washington's press briefings would never be the same. Writer: Oliver — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 7, 2026

Стратегическият пост на говорител на Белия дом е вакантен от 16 октомври, когато Кейти Захария беше освободена от длъжност след по-малко от седмица на като говорител.

През юни Доналд Тръмп отпразнува 80-ия си рожден ден, като беше домакин на турнир по смесени бойни изкуства в Белия дом, организиран от UFC.

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Дейна Уайт се появи на сцената на 6 ноември 2024 г. по време на речта на Доналд Тръмп след победата му на президентските избори. Той присъства и на конгреса на Републиканската партия през юли 2024 г., когато Тръмп беше официално утвърден като кандидат за президент на републиканците.

Уайт е консерватор и го свързват и с идеологията на мачизма. Той нарича Тръмп свой приятел. Уайт беше избран за член на управителния съвет на компанията Мета, чийто ръководител Марк Зукърбър е почитател на смесените бойни изкуства и започна да споделя и консервативни позиции.

Редактор: Никола Тунев