Властите на испанския остров Ел Йеро, част от Канарския архипелаг, поискаха помощ от централното правителство в Мадрид, след като обявиха извънредно положение заради пристигането там на хиляди мигранти. През последните седмици няколко хиляди мигранти са пристигнали на архипелага, разположен край бреговете на Западна Африка. Той е един от основните входни пунктове към Европейския съюз. Много от тях са акостирали на остров Ел Йеро, където само от началото на ноември са пристигнали над 3300 души с около 30 плавателни съда, съобщават местните власти.

„Изключително сме обезпокоени (...) от това рязко увеличение на пристигащите мигранти“, заяви пред испанската обществена телевизия Алпидио Армас, председател на общинския съвет на Ел Йеро, на който живеят близо 12 000 души. „Именно това ни накара да обявим извънредно положение, за да гарантираме рамка за сътрудничество с регионалните и националните власти“, добави той.

В петък вечерта местното правителство обяви „извънредно социално положение“ на острова, за да поиска от регионалните и централните власти повече ресурси и по-добра координация при овладяването на ситуацията. Засега местните власти търсят места за временно настаняване на пристигащите мигранти, посочи Армас. Този период от годината се характеризира с увеличаване на пристигащите мигранти на Канарските острови заради благоприятните условия за плаване.

Въпреки това в неделя през нощта в региона се очаква буря, която може да затрудни преминаването на хората, намиращи се в открито море, предупредиха местните власти.

Канарските острови, подобно на Италия и Гърция, са сред основните входни пунктове към Европа за мигрантите, бягащи от бедност, въоръжени конфликти и преследване. Дългото пътуване от Западна Африка е изключително опасно заради силните морски течения и лошото състояние на плавателните съдове.

След като през 2024 г. беше отчетен рекорден брой от над 46 000 пристигнали мигранти по този маршрут, броят им намаля, отчасти благодарение на засиления граничен контрол. Общо 13 327 незаконни мигранти са пристигнали по море на Канарските острови между януари и октомври тази година. Това е спад от 5,5% спрямо същия период на миналата година, сочат данни на испанското Министерство на вътрешните работи.

По-рано тази вечер сенегалската жандармерия съобщи, че предишния ден е прехванала край бреговете на Дакар 142 нелегални мигранти, сред които няколко жени и деца. Те са се опитвали да достигнат Испания с традиционна дървена рибарска лодка.

Редактор: Станимира Шикова