Тежка катастрофа с трагичен край разтърси плевенското село Гривица в късния следобед в събота. Около 15:30 часа 18-годишен водач на джип е прегазил до смърт четиригодишно дете. Ударът е бил фатален и малчуганът е загинал на място. Инцидентът е станал докато детето е пресичало платното в центъра на селото.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

По информация на МВРпробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Той е задържан за 24 часа.

Трагедията моментално предизвика напрежение в населеното място. Близки и роднини на семейството на загиналото дете се събраха на централния площад. Впоследствие множеството се насочи на протест пред дома на задържания младеж.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

За овладяване на обстановката и предотвратяване на ескалация на напрежението в селото е разположено засилено полицейско присъствие, подкрепено от части на "Жандармерията".