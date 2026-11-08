Последният ден на седмицата ще е с ниски облаци и мъгли в котловините, низините и покрай водоемите на Западна България. След като се подобри видимостта, денят ще е слънчев с минимална облачност над цялата страна. И ако сутринта термометърът се движи около и малко под нулата, в часовете следобед стойностите ще са между 7 и 12 градуса.

През втората седмица на ноември ще усетим бавно, постепенно затопляне. Към сряда дневните температури вече ще се движат между 10 и 15 градуса.

От четвъртък до събота се очаква да задухат силни южни ветрове - с пренос на топъл средиземноморски въздух в следобедите ще измерим до 20 градуса.

Облачността през цялата седмица ще е динамична с чести смущения. В понеделник бързо ще се заоблачи с тенденция до вечерта от Запад на Изток да превали локално и за кратко.

Във вторник предиобедът ще е мъглив със затихващи превалявания край морето. В сряда отново ще премине смущение с кратки, локални валежи.

Предварителните прогнози допускат студен атмосферен фронт в неделя, 15 ноември, с временно интензивни валежи, с гръмотевични процеси. Така третата седмица на месеца вероятно ще е с чести валежи, в отделни точки интензивни. Към края на тази динамична фаза, около 20-22 ноември, е възможно по-съществено застудяване с потенциал за символичен снеговалеж.