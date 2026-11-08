Как Дубай удари София в земята по цени на храните? Тройно по-високи заплати, а по-евтин пазар в супермаркета. Сравнението прави шеф Силвена Роу, която вече влиза и в парламентарните среди като експертен съветник. За ценовия шок и парадокса киселото ни мляко да е по-скъпо в България отколкото в Емирствата – с шеф Роу разговаря Юлиян Стоянов.

7 от 11 основни хранителни продукти се оказват по-скъпи в София, отколкото в Дубай. До този извод стига шеф Силвена Роу след един съвсем обикновен телефонен разговор с майка си.

„Мисля, че е въпрос на лека алчност, да си кажем откровено. Супермаркетите искат да правят възможно най-много пари”, смята Роу.

Най-фрапиращи са разликите при лимоните - 135% по-скъпо. За хляба разликата е 60% по-скъпо в София, яйцата у нас са по-скъпи с 48%. Прясното мляко с 26%, а киселото мляко 19%.

В Обединените арабски емирства има девет категории стоки от първа необходимост. За увеличаването на цените им търговците трябва да получат предварително одобрение от компетентното министерство. Държавна платформа следи ежедневно над 8000 продукта в 525 магазина. А дори затварянето на Ормузкия проток, което създава сериозни затруднения за доставките, не води до очаквания скок на цените според Роу.

От няколко седмици Силвена Роу е и експертен съветник към парламентарната комисия по земеделие, храни и гори. А с това сравнение тя обявява своята битка с високите цени у нас.

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