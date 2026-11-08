На 8 ноември Българската православна църква и миряните отбелязват един от най-значимите и почитани празници в есенно-зимния обреден календар – Събор на свети архангел Михаил и другите небесни безплътни сили, известен в народната традиция като Архангеловден.

Празникът е посветен на ангелите и техния главен предводител. В християнската религия свети архангел Михаил е символ на доброто, справедливостта и светлината. Той е вожд на небесното войнство, пазител на душите и безкомпромисен победител над злото. В православната иконография най-често е изобразяван с копие или огнен меч в ръка, потъпкващ дявола.

Традицията повелява във всеки дом да се меси специален обреден хляб, наричан „Рангелов хляб“, „Боговица“ или „Рангелово блюдо“. Той се разчупва ритуално от най-възрастния мъж в къщата с благословията: „Свети архангеле, свети Никола и всички светци, помагайте ни, почитаме ви и сечем колач, да се роди ръж до тавана!“.

На празника се организират семейни събирания и се правят селски курбани за здраве. Трапезата трябва да е богата, като традиционно на нея присъстват ястия с овнешко или шилешко месо, фасул, варено жито и червено вино.

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Както традицията повелява от десетилетия, на Архангеловден своя професионален празник отбелязват служителите на Националната полиция, както и месарите и колбасарите в страната.

Своя имен ден празнуват всички, носещи имената Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Гавраил, Радостин, Радослава, Радка, Райко, Пламен, Огнян, Емил, Милен и техните производни.