Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на брифинг в централата на партията. В него участваха и представители на младежите от формацията.

По думите му предложението на партията за намаляване на акциза на горивата заради високите цени не е било допуснато до разглеждане в пленарната зала, като са използвани трикове с последователни почивки. Според Борисов става въпрос за ощетяване в размер на 30%, при потребление на три милиарда литра, което по думите му позволява на определени кръгове да забогатеят за сметка на потребителите.

По време на брифинга беше отбелязано, че сега цените на дизела са се покачили с 50% спрямо управлението на ГЕРБ. "Премахнаха акциза и от 60 стана на 64 евроцента. Внасяш горива - печелиш. Който не внася - не печели", каза Борисов.

Над 200 000 домакинства се захранват на природен газ у нас. „През управлението на ГЕРБ цената е била 33 евро/MWh, а сега има 154% покачване до 84 евро/MWh”, каза един от представителите на младежите.

Жена от младежите на ГЕРБ обясни, че има два документа с един и същ номер, но с различно съдържание, за които се твърди, че са изпратени до Европейската комисия. „Писмото от 2 ноември според информацията на мета данните на PDF файловете показват, че е създадено на 3 ноември и съдържа различна информация. Замесените лица трябва да поемат отговорността за фалшификацията”, заяви тя. Борисов призова управляващите да се извинят. „Те продължават да обвиняват, а не да се извинят”, каза лидерът на партията.

„Кабинетът на Румен Радев казва, че ще събере с 1,5 млрд повече приходи, спрямо миналата 2026 година. Също така ще има данъчни приходи, които са с 3,5 млрд. евро повече. Кабинетът „Желязков” събра 7 млрд. евро повече приходи спрямо 2024 година. Оправданието на правителството ще е, че са на власт от половин година. Ние искаме да се работи за благото на българите”, заяви друг от представителите на младежите.

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