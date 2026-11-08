Знаете ли, че кисело зеле по нашите ширини се прави от поне 14 века, а в Китай го залагат над 2 000 години? Балканският полуостров пък има свой собствен кулинарен принос в тази насока – докато в Западна Европа режат зелките, за да ги сложат да ферментират, по нашите ширини слагаме цели зелки, за да има за вкусните зелеви сърмички. А времето да се прави това е точно сега.

Емилия Тодорова засега проучва пазара, защото ѝ предстои да подготви сериозни количества зеле за зимата. Тя употребява 50-60 килограма, тъй като дава от зелето на децата си. За това на нея ще ѝ трябват около 12-15 средно големи зелки.

За да напълни бидоните с кисело зеле, да добави хрян, за да е хрупкаво, червено цвекло за цвят, дюличка за аромат, а и царевица, за да спази старата рецепта на баба си, Емилия ще похарчи над 60 евро и то ако настоящите цени се задържат така, че да пасват на джоба.

Мариана Кандова е търговец, който снабдява магазина си предимно с български зеленчуци. Обяснява, че цената за килограм тази седмица е по-висока от миналата. „Производителите вдигнаха цената заради дъждовете. До предната седмица го продавахме на 80 цента. В момента зелето е 1 евро”, казва Мариана.

Повече гледайте във видеото.