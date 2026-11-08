Деца и младежи караха тротинетки по бул. „България” в столицата сред автомобилите на пътя. Кадрите са заснети от Анастасия Артьомова, която коментира темата в ефира на „Събуди се”.

По думите ѝ кадрите са направени вчера. „Това шествие на колела, тротинетки и моторчета мисля, че започна някъде на булеварда, точно на кръстовището на „Гешов“ и „България“. Ние се спускахме от горната част на булеварда, още от началото на Околовръстното шосе. Оттам до НДК нямаше абсолютно нито една патрулна кола”, обясни тя.

„Температурата навън беше около 2–3 градуса. Беше вече хлъзгаво и заледено. Гумите на тези малки тротинетки се хлъзгат и няма никакъв център на тежестта. Те карат на предни и на задни гуми около колите, зад колите, изпреварват отляво, отдясно. Просто беше страшно”, заяви Анастасия.

Тя отправи призив към родителите на тези деца да не дават на непълнолетни подобни превозни средства, както и към органите на реда, които трябва да си свършат работата.

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