Катастрофа между 4 автомобила затвори пътя Русе-Варна. Сигналът за произшествието е постъпил на тел. 112 в 12:14 часа. Сблъсъкът се е случил край квартал „ДЗС” на изхода на град Русе.

По информация от „Спешна помощ” са се ударили 4 автомобила, а на място са пристигнали 4 линейки. При инцидента има шестима пострадали, а един от е в тежко състояние. Екипи на ЦСМП са изпратени на място, оказват медицинска помощ и транспортират пострадалите до лечебни заведения.

Движението в участъка е временно преустановено, като трафикът се пренасочва по обходни маршрути.

Снимка: Наталия Йорданова, NOVA

На място са изпратени полицейски екипи. Изясняват се подробностите, причините и обстоятелствата около произшествието.