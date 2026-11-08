Близо 230 милиона евро икономии от реформа на ТЕЛК залага правителството в проектобюджета за другата година. Заговори се за нови механизми за контрол, които да ограничат злоупотребите с инвалидни пенсии и по-малко разходи за лична помощ. До този момент обаче не са представени конкретни мерки.

По документи с ампутиран палец на крака – в действителност участва в борби. Това е само един от десетките фрапантни случаи на фиктивни инвалидни пенсии, разследвани в област Разград

„Предполагам зрителите се сещат за този изключително здрав жител на Цар Калоян, който беше с диагноза отрязан голям пръст на единия крак, а всъщност той участваше на борбите край селото. Той иначе няма как да има опора на тепиха, за да се бори”, припомни окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

Схемата действа още от 90-те години. Според прокуратурата срещу суми от 1500 до 4500 лева, се изготвяли документи с неверни диагнози. Някои от получателите взимали инвалидни пенсии повече от десетилетие.

„Икономическа полиция просто регулярно и ритмично вади от картотеката на НОИ тези пенсионери. Действително, някои са получавали 15 години тази порочна пенсия. Акумулирали са една голяма сума, а при някои наближава 100 хиляди лева”, допълни Тодоров.



На този фон държавата залага реформа на медицинската експертиза в бюджета за 2027 година. Заговори се за автоматизирани проверки за несъответствия в документи и оценка на действителната работоспособност.

„Между 2019 и до 2024 г., когато имаме най-пълни данни, броят пенсионери инвалидни се е увеличил само с 4 на сто, докато разходите за тях със 165%. Имаме огромен скок. Десетки пъти по-бързо растат разходите, отколкото броят пенсионери с ТЕЛК решения”, обясни икономистът Георги Вулджев.



Икономистът обаче подчертава, че скокът не се дължи само на злоупотреби, а и на актуализацията на пенсиите през последните години. В бюджета са заложени 229 милиона евро икономии от промени, но засега остава неясно какви са те.

„Тези 230 милиона спестявания, които се предвиждат, не става ясно от какво се очакват. Финансовото министерство от къде очаква да се направят тези спестявания? По линия на кое? В рамките на какъв точно срок” Има някои неща, които по план от тези реформи са планирани с краен срок декември 2027 година”, добави Вулджев.



Според прокуратурата технологиите могат да подпомогнат проверките, но не и да заменят разследването. Остава и рискът под съмнение да попаднат действително болни хора. От социалното и здравното министерства все още не са отговорили в какво ще се изрази реформата.