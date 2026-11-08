Той гастролира в някои от най-големите концертни зали в света – от Токио до Москва, от Париж до Сеул и обратно до София. Едва ли са много големите сцени, които не е успял да покори.

Репертоарът му също е необятен – от барок до съвременна музика. Познат е и с интерпретациите си на творби от славянски и български автори. Гост в „Събуди се” е Светлин Русев.

Да бъдеш и късметлия, и талантлив винаги е нужно. За мен е много важно да знам как нещата се случват. Това се опитвам да обясня на моите студенти в Парижката консерватория от дълги години”, каза той.

Целия разговор гледайте във видеото.