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Той гастролира в някои от най-големите концертни зали в света – от Токио до Москва, от Париж до Сеул и обратно до София. Едва ли са много големите сцени, които не е успял да покори.
Репертоарът му също е необятен – от барок до съвременна музика. Познат е и с интерпретациите си на творби от славянски и български автори. Гост в „Събуди се” е Светлин Русев.
Да бъдеш и късметлия, и талантлив винаги е нужно. За мен е много важно да знам как нещата се случват. Това се опитвам да обясня на моите студенти в Парижката консерватория от дълги години”, каза той.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Никола Тунев