Снимка: iStock
-
В Бургас се открива зимният мотосезон
-
Сигурността в Черно море: Екип на NOVA на борда на турския десантен кораб „Анадолу”
-
Колко ще ни струва приготвянето на кисело зеле тази година
-
Чувалите с червен пипер, изплували на плажа в Синеморец, са част от товара на ударения край Шабла кораб
-
Спортни новини (08.11.2026 - обедна)
-
Енчо Керязов: Отказах мач на „Барселона” в България (ВИДЕО)
Една френска игра, която съчетава точност, стратегия и забавление, вече има свои почитатели и в Северозапада. В училище „Христо Ботев“ във видинската община Грамада има игрище за петанк, където учениците откриват тънкостите на тази необичайна за България игра.
Вече няколко месеца играта с метални топки – петанк, е сред любимите занимания на момичетата и момчетата в училището в Грамада. Децата дори вече имат самочувствието на френските си връстници, откъдето е възникнала играта.
„Аз съм номер едно! Интересно ми е, бързо се научих и тренировките доста ми помогнаха. От малките ние сме почти най-добрите“, разказва учиникът Ники Цолов.
Идеята петанкът да влезе в училищния живот е на учителя по английски език Малин Маринов: „Целта е, стоейки неподвижно в обръча, да хвърлим металната топка възможно най-близо до малкото топче, което е зелено оцветено в случая, което се нарича на френски кошол“.
В играта се включват деца от всички възрасти, а интересът им е толкова голям, че остават на игрището дори след края на учебните занятия.
„Това е универсална игра за развиване на концентрация, преценка за разстояние, ловкост на ръцете при хвърлянето на топката, чувство за отборност, защото ти трябва да проследиш топката на своя съотборник и да не я отклониш“, обяснява Маринов.
Директорът на училището Елза Стоянова също се включва в играта. Според нея петанкът учи децата на качество, което често не достига в класната стая.
„Този спорт е много различен с това, че дава нещо много ценно в днешно време – възможността да забавиш темпото, да премислиш преди удара. Децата губят, печелят, което се пренася и в класната стая“, споделя тя.
Ученикът Лоренцо Тодоров намерил и още едно качество на този спорт: „Хубава е тази игра, не е лоша и друго не си гледаме в телефоните докато не свърши играта“.
„Когато играем петанк няма телефони и още нещо положително, че няма да слагат очила от детска възраст. Колкото повече петанк, толкова по-малко телефони“, казва учителят по английски език.