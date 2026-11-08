Една френска игра, която съчетава точност, стратегия и забавление, вече има свои почитатели и в Северозапада. В училище „Христо Ботев“ във видинската община Грамада има игрище за петанк, където учениците откриват тънкостите на тази необичайна за България игра.

Вече няколко месеца играта с метални топки – петанк, е сред любимите занимания на момичетата и момчетата в училището в Грамада. Децата дори вече имат самочувствието на френските си връстници, откъдето е възникнала играта.

„Аз съм номер едно! Интересно ми е, бързо се научих и тренировките доста ми помогнаха. От малките ние сме почти най-добрите“, разказва учиникът Ники Цолов.

Идеята петанкът да влезе в училищния живот е на учителя по английски език Малин Маринов: „Целта е, стоейки неподвижно в обръча, да хвърлим металната топка възможно най-близо до малкото топче, което е зелено оцветено в случая, което се нарича на френски кошол“.

В играта се включват деца от всички възрасти, а интересът им е толкова голям, че остават на игрището дори след края на учебните занятия.

„Това е универсална игра за развиване на концентрация, преценка за разстояние, ловкост на ръцете при хвърлянето на топката, чувство за отборност, защото ти трябва да проследиш топката на своя съотборник и да не я отклониш“, обяснява Маринов.

Директорът на училището Елза Стоянова също се включва в играта. Според нея петанкът учи децата на качество, което често не достига в класната стая.

„Този спорт е много различен с това, че дава нещо много ценно в днешно време – възможността да забавиш темпото, да премислиш преди удара. Децата губят, печелят, което се пренася и в класната стая“, споделя тя.

Ученикът Лоренцо Тодоров намерил и още едно качество на този спорт: „Хубава е тази игра, не е лоша и друго не си гледаме в телефоните докато не свърши играта“.

„Когато играем петанк няма телефони и още нещо положително, че няма да слагат очила от детска възраст. Колкото повече петанк, толкова по-малко телефони“, казва учителят по английски език.