Сигурността в Черно море продължава да бъде основна тема в НАТО и Европейския съюз. По този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига във вторник в България. Тя ще се срещне с премиера Румен Радев във Варна. Визитата е след поредицата атаки с дронове.

Репортерът на NOVA Иван Кънчев ни отвежда на границата между Йонийско и Адриатическо море в Албания, за разкаже имаме ли военни способности да охраняваме търговските кораби в Черно море и кой изпраща дроновете.

Корабът „Анадолу” е флагман на турските военноморски флот. Направен е специално, за да могат от него да излитат и кацат дронове. На кораба има 6 площадки, от които могат да излизат хеликоптери и дронове.

Виждаме отблизо турският безпилотен апарат „Байрактар”. Размахът на крилата на този дрон е 12 метра. Той тежи около 650 кг и може да носи до 150 кг допълнително тегло.

В долния хангар на кораба могат да се съберат десетки единици военна техника. Самият плавателен съд може да събере близо 1200 души. Корабът може да плава без презареждане от Турция до Япония.

Според експерти корабът „Анадолу” може да се превърне в един от най-важните пазачи на Черно море. По думите на бившия заместник-министър на отбраната и директор на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов няма пречки България да защитава корабите, които плават в близост до нас.

Аз изключвам категоричното заявяване, че само в териториални води може да действаме. Има международно правни механизми, стига да има политическа воля. Не можем да чакаме ситуация, в която български кораб е ударен, или български моряци са на кораб, който е потопен. Йордан Божилов

Божилов посочи като пример операцията „Аспидас”, която има за цел да защитава търговските кораби от йеменските хути. „Тя има мандат, даден от съвета и корабите, които патрулират, могат да свалят всякакви заплахи за корабите”, допълни той.