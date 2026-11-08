В Бургас се открива зимният мотосезон. Мотошествието е под мотото „Преброяване на дивите зайци“, с акцент върху безопасното шофиране през зимата.

Това е 20-ото мотошествие, в което се включиха мотористи не само от Бургаския регион, но и от цялата страна. Призивът на водачите на двуколесни моторни превозни средства е да бъдем изключително внимателни на пътя, особено през зимния сезон.

Предвид това, че повечето мотористи през зимата са облечени в тъмни дрехи, самите те призоваха и за толерантност.