Бури взеха най-малко 4 жертви в Иран. Ранени са 11 души. Двама души са били убити от мълния в югозападната провинция Хузестан, съобщи националната спасителна служба.Не се съобщават подробности за другите две жертви.

Според иранската новинарска агенция ИРНА в над 20 от иранските провинции, които са общо 31, са паднали проливни дъждове, придружени на места от наводнения. Бурни ветрове са поваляли дървета и електрически стълбове, посочват местните спасителни екипи.

Редактор: Станимира Шикова