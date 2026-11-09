А след като бяха представени параметрите на финансовата рамка за 2027-ма – днес от Здравното министерство представят и политиката си за следващата година.



Ресорният министър Катя Ивкова ще обясни какви са основните приоритети на ведомството, във връзка с проектобюджета.



От правителството вече очертаха някои от тях – като дадоха заявка за догодина да бъдат заделени повече пари за здраве, посочиха още, че са осигурени средства за Здравната каса, Националната детска болница, както и за по-високи заплати за младите лекари.