Снимка: БГНЕС
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А след като бяха представени параметрите на финансовата рамка за 2027-ма – днес от Здравното министерство представят и политиката си за следващата година.
Ресорният министър Катя Ивкова ще обясни какви са основните приоритети на ведомството, във връзка с проектобюджета.
От правителството вече очертаха някои от тях – като дадоха заявка за догодина да бъдат заделени повече пари за здраве, посочиха още, че са осигурени средства за Здравната каса, Националната детска болница, както и за по-високи заплати за младите лекари.
Редактор: Ина Григорова