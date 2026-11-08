Тежък пътен инцидент е станал на главния път София - Варна в района на разклона за Тетевен. В катастрофата са участвали три превозни средства – камион, автобус- движещ се по редовната линия Добрич - Варна - София, и лек автомобил.

По предварителни данни инцидентът е възникнал след челен удар между камиона и леката кола. Вследствие на внезапния сблъсък движещият се след тях автобус не е успял да спре и е ударил лекия автомобил от задната страна.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Към момента няма данни за пострадали пътници нито от автобуса, нито от другите превозни средства. Нанесени са само материални щети.

На мястото на инцидента са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които регулират трафика и помагат за избягване на по-сериозни задръствания. Движението в участъка е временно затруднено и се осъществява с повишено внимание.