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Започва делото за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица. Детето почина след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна болница в Пловдив. Случаят предизвика широк обществен отзвук и протести.
Подсъдими по делото са трима медици – двама анестезиолози и един стоматолог.
Редактор: Ина Григорова