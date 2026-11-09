Започва делото за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица. Детето почина след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна болница в Пловдив. Случаят предизвика широк обществен отзвук и протести.

Подсъдими по делото са трима медици – двама анестезиолози и един стоматолог.