Мъж на 40 години и 42-годишна жена ще бъдат изправени пред съда за предполагаема измама с резервации на ваканционен имот в Гърция. Софийската районна прокуратура е приключила разследването и е внесла обвинителен акт срещу двамата.

Според обвинението през май 2025 г. те успели да убедят осем души, че могат да им осигурят апартамент за лятна почивка в южната ни съседка. За да потвърдят резервациите си, желаещите трябвало предварително да преведат между 100 и 300 евро по сметка в чуждестранна банка.

Обещанието било, че платеният аванс ще бъде приспаднат от окончателната цена на наема. Така осемте пострадали превели общо 1700 евро. След получаването на парите обаче мъжът и жената прекратили комуникацията с тях и престанали да отговарят на телефонните им обаждания.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са изготвени експертизи, които според прокуратурата подкрепят обвиненията срещу двамата. 40-годишният мъж е обвинен в измама, извършена при условията на опасен рецидив, а жената - в измама, осъществена като продължавано престъпление.

Предстои Софийският районен съд да определи дата за разпоредително заседание по делото.