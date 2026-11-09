Българският актьор Борис Кашев е починал внезапно на 34-годишна възраст. Тъжната новина беше съобщена на 9 ноември от негови близки и колеги чрез публикации в социалните мрежи.

Кашев беше познат на публиката както с участията си в български филмови и телевизионни продукции, така и с работата си като дублажен актьор. Кариерата му пред камерата започва още през 2004 г., когато е дете.

Роден е на 28 януари 1992 г. в София. През 2014 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Сред филмите, в които участва, са „Смисълът на живота“, „Българска рапсодия“ и „Блаженият“. Снима се и в международния сериал „Магна Аура - изгубеният град“.

Значителна част от професионалния му път е свързана с озвучаването. Гласът му звучи в редица чуждестранни филми, включително в продукции от поредиците „Междузвездни войни“ и „Матрицата“. Работи и като разказвач на аудиокниги.

Освен с актьорството, Кашев се занимава и с музика. Участва като водещ на концерти и корпоративни събития, а също така работи като диджей.