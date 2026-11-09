Близо 7000 микро-, малки и средни предприятия в България са получили европейско финансиране за обновяване на производството, внедряване на нови технологии и разширяване на дейността си от 2023 г. досега. Общата стойност на вложените средства достига близо 508 млн. евро, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Подкрепата е предоставена по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, която отчита и най-голям интерес сред кандидатите. Подадените проектни предложения надхвърлят 13 000.

В момента продължава приемът на документи за финансиране на зелени технологии в производството. Крайният срок за кандидатстване е 10 ноември, като очакванията са по процедурата да постъпят още около 2000 проекта.

Паралелно с това европейски средства се насочват и към съвместни разработки между научните организации и частния сектор. По Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ са подадени приблизително 600 предложения, а финансиране вече са получили 168 иновативни проекта, реализирани в партньорство между бизнеса и научните среди.

Инвестициите по тази програма надхвърлят 400 млн. евро. Сред основните ѝ цели е научните разработки по-бързо да достигат до пазара под формата на нови продукти, услуги и технологични решения. В рамките на инициативата е изграден и национален модел за технологичен трансфер, както и мрежа от 12 цифрови и иновационни хъба, които подпомагат предприятията при внедряването на съвременни технологии.

Продължава финансирането и на центровете за компетентност и върхови постижения, които свързват научните изследвания с практическите потребности на икономиката. Двете европейски програми се управляват от Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.