Пенсиите в България се очаква да бъдат увеличени с между 7 и 8% от средата на следващата година. Това заяви Ефремова пред NOVA преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на което ще бъде разгледан проектобюджетът на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

„Най-важната новина е, че всички социалноосигурителни плащания са гарантирани с бюджета. Той е по-висок в сравнение с миналата година и възлиза на 16,5 млрд. евро, от които 14 млрд. евро ще бъдат разходвани за пенсиите на хората“, посочи тя.

По думите ѝ са заложени увеличения на всички видове пенсии, както и на минималния и максималния размер на обезщетенията за безработица. Предвижда се и повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството. Ако майката се върне на работа, ще получава 75% от полагащото ѝ се обезщетение.

На въпрос дали предвиденото увеличение на пенсиите ще компенсира поскъпването на живота, особено за хората с най-ниски доходи, Ефремова отговори утвърдително. „Предвиждаме увеличението на пенсиите да бъде между 7 и 8%, което ще е повече от годишната инфлация. В самото швейцарско правило е заложено отчитането на инфлацията при определянето на размера на увеличението“, обясни тя.

Ефремова коментира и предстоящите промени в системата на ТЕЛК, чрез които се очаква да бъдат спестени 240 млн. евро. По думите ѝ реформата ще се осъществява поетапно през следващата година и ще включва по-строг контрол срещу неправомерно издадени експертни решения. „Трябва да започне установяването и прекратяването на фалшивите ТЕЛК решения. Ще има и нов начин за индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, така че подкрепата да достига до тези, които действително се нуждаят от нея“, заяви тя.

По отношение на критиките на работодателските организации срещу увеличаването на максималния осигурителен доход Ефремова защити предложението като начин за повишаване на приходите в осигурителната система. „Това е мек начин за увеличаване на приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване и стандартна стъпка, която следва да се прави всяка година. Увеличението на максималния осигурителен доход е напълно поносимо за бизнеса“, коментира тя.

Ефремова съобщи още, че изплащането на коледните добавки ще започне в края на ноември.