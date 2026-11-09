Шестима работници загинаха след експлозия в металургичен завод близо до западния турски град Алиага, окръг Измир. Осем човека все още са под развалините. Ранените при експлозията са 14. Трима от тях са в тежко състояние.

Според първоначалните констатации инцидентът възникнал в резултат на скъсване на мостов кран по време на отливане на течна стомана и пропадането му в електродъговата пещ.

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Ранените работници са транспортирани в различни болници в региона, а за пълното изясняване на инцидента са предприети необходимите проверки и разследване. Очевидец на инцидента разказва пред медиите, че експлозията била изключително силна.

„Сякаш земята се размести под краката ни. Помислих, че е земетресение. Когато погледнах към отсрещната фабрика, излизаше черен дим“, казва той.

Министърът на правосъдието Акън Гюрлек заяви, че прокуратурата в Менемен - град близо до Измир - незабавно е започнала разследване.

Редактор: Цветина Петрова

Източник: Иво Радойков, БТА