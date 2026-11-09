Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че смята, че войната в Украйна ще приключи скоро.„Мисля, че ще приключим с това, а Украйна ще придобие малко по-различна форма“, каза той в излъченото в неделя интервю за предаването „60 минути“ на телевизия „Си Би Ес“.

Русия отдавна настоява Украйна да отстъпи Крим и четири други окупирани региона като част от всяко споразумение за прекратяване на войната - условие, което Киев последователно отхвърля. Тръмп заяви, че най-голямото препятствие пред мира е „огромната омраза“ между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски.

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Президентът отговори утвърдително на въпрос на водещия на предаването дали това е разбираемо от страна на Зеленски, като се има предвид, че Украйна е била нападната. „Но когато се срещнаха за първи път, към Русия беше проявено голямо неуважение“, добави той.

Тръмп заяви, че се разбира добре и с двамата президенти. „Вярвам, че тази война ще приключи, и то скоро. И единствената причина, поради която ще приключи, съм аз“, добави той.

Администрацията на Тръмп се възприема като посредник в конфликта. Американският президент неотдавна беше подложен на критики в собствената си страна заради опитите си да изгради по-тесни връзки с Русия.

Очаква се украински и руски пратеници да се срещнат във вторник в Абу Даби с посредничеството на САЩ като част от дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

В първото си голямо интервю след като партията му загуби контрола над Камарата на представителите и Сената на междинните избори Тръмп каза още, че според него администрацията му е била прекалено агресивна по отношение на депортациите. Той смята, че ще може да работи с демократите в новия Конгрес за някаква спогодба в областта на имиграцията.

Тръмп заяви още, че рисковете от изкуствения интелект могат да бъдат овладени, и изрази готовност да работи с демократите по въвеждането на предпазни мерки. Той бе попитан дали САЩ трябва да приемат рисковете, свързани с технологията, за да изпреварят Китай. „Нямам нищо против предпазните мерки“, отговори той, но добави, че не иска регулациите да оставят САЩ на „далечно второ място“ след Китай, където според него няма подобни ограничения.

Досега Тръмп подкрепяше саморегулацията на технологичните компании пред въвеждането на широки държавни ограничения. От думите му в интервюто не стана ясно колко строги мерки би подкрепил.

Коментарите на Тръмп са факт, след като демократите спечелиха междинните избори в САЩ и от януари ще поемат контрола над двете камари на Конгреса. Победата им засили опасенията сред инвеститорите, че може да се стигне до по-строг надзор върху сектора на изкуствения интелект и до забавяне на изграждането на центрове за данни. Съпротивата срещу такива проекти в някои щати е свързана с очакваното натоварване на електропреносната мрежа и водоснабдяването.

На този фон индексът Nasdaq се понижи с 5,5 на сто на 5 ноември, най-резкия му еднодневен спад от април 2025 г. Nasdaq 100 загуби 6,4 на сто, а общата пазарна стойност на компаниите в него намаля с 2,5 трилиона долара.

Редактор: Ивета Костадинова