Снимка: БГНЕС
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Адвокат Зорница Костова обясни защо Михайлов няма да бъде върнат веднага в Гърция
България ще предаде прокурорския син Васил Михайлов на Гърция, но едва след като приключат, както водените срещу него наказателни производства у нас, така и евентуалните присъди по тях.
Адвокат Зорница Костова каза в „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че вчерашното разглеждане в Окръжния съд в Кюстендил беше по същинското признаване на европейската заповед за арест на Васил Михайлов. По думите ѝ съдът призна тази европейска заповед за арест, като същинското предаване е с отлагателно условие.
„Искането на Михайлов за незабавно предаване на гръцките власти не може да бъде приложено в случая, защото когато има неприключили производства на територията на предаващата държава, в случая България, то тогава не се прилага тази съкратена процедура, освен по изключение, каквото не е налице“, обясни адвокатът.
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Зорница Костова посочи, че в момента тече производство по оспорване на първоинстанционната присъда на Михайлов, постановена от Софийския районен съд, с която беше наложено наказание лишаване от свобода за срок от 4 години.
„Михайлов ще остане на територията на България. Тук има много съществен момент. Ако нашите власти не се бяха задействали и да поискат мярка за неотклонение задържане под стража, обезпечаваща производствата в България, било то съдебното пред Градския съд, било то досъдебните производства, които текат в момента, ако я нямаше тази европейска заповед, аз съм малко скептично настроена дали нашите власти биха предприели мерки за обезпечаване на тукашните производства“, заяви адвокат Костова.
По думите ѝ сега в Гърция ще изчакат приключването на всички производства в България, както излежаването на присъдите, в случай, че бъдат наложени такива на Михайлов. „След като ги излежи и изтърпи, тогава отива в Гърция. Там ще си водят разследване и ако също има ефективна присъда, гръцките власти са длъжни да предадат Михайлов на България, за да изтърпи той наказанието си български затвор“, обясни адвокатът.
Целия разговор вижте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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