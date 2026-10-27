Окръжният съд в Кюстендил разреши екстрадицията в Гърция на Васил Михайлов, известен още като прокурорския син.

Гръцките власти издирват Васил Михайлов във връзка с разследване за шест предполагаеми престъпления, извършени през август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според документите, изпратени до българския съд, става въпрос за предполагаемо участие в организирана престъпна група, въоръжени грабежи и нанасяне на тежка телесна повреда.

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Окръжният съд в Кюстендил даде разрешение за предаването на Васил Михайлов от Перник, известен като „прокурорския син“, на гръцките власти. Това обаче няма да се случи незабавно, тъй като срещу него продължават да се водят наказателни дела в България. Самият Михайлов посочи пред съдебния състав, че иска да бъде екстрадиран. Неговият адвокат също подкрепи искането.

Ако Михайлов получи присъди, които предвиждат лишаване от свобода, той ще трябва първо да изтърпи наложените наказания в България. Решението е взето съгласно Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, съобщи кореспондентът на БТА в Кюстендил Елица Иванова.

Съдебният акт не е окончателен и може да бъде обжалван или протестиран пред Софийския апелативен съд в срок от пет дни. След заседанието адвокатът на Михайлов заяви пред журналисти, че предстои да прецени дали ще обжалва решението.

Гръцката страна вече е дала гаранции, че при евентуална осъдителна присъда той ще може да изтърпи наказанието си в български затвор.

Делото за изпълнение на европейската заповед за арест се разглежда именно в Кюстендил, тъй като Михайлов се намира в затвора в село Самораново, община Дупница.

Срещу него в България продължават две наказателни производства, по които е привлечен като обвиняем. По едно от тях е насрочено съдебно заседание за 2 ноември.

Михайлов вече е изтърпял ефективно наказание от една година и осем месеца затвор. След приключването на присъдата обаче не е бил освободен, а е останал задържан във връзка с искането на гръцките власти.

Мярката му за неотклонение „задържане под стража“ по производството за европейската заповед за арест впоследствие е била потвърдена от Софийския апелативен съд.

Редактор: Мария Барабашка