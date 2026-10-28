Нов случай на ударен кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той бил поразен от три дрона на около 21 мили от Шабла и на 16 от нос Калиакра. Това потвърди по време на брифинг след срещата му с турския и румънския му колеги военният министър Димитър Стоянов. Министрите и началниците на отбраната на трите страни проведоха официална в София, за да обсъдят ситуацията в Черно море и съвместните мерки за гарантиране на сигурността.

Сигналът, че плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET е поразен от морски дронове на около 17 морски мили източно от нос Калиакра е получен днес в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. Корабът се движел по маршрут от пристанище Хайфа, Израел към Констанца, Румъния и превозвал 421 контейнера, твърдят членовете на екипажа.

В 12:13 ч. екипажът напуснал плавателния съд. Незабавно била обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция“. В 12:53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от „Гранична полиция” и медицински екипи.

Новото нападение е част от поредица инциденти с търговски кораби в Черно море през последните седмици.

На 6 октомври два плавателни съда бяха атакувани с дронове в близост до българското крайбрежие. Единият потъна, а от другия - кораба ABLE, плаващ под флага на Палау - бяха евакуирани 18 моряци с помощта на българския ферибот DIOSCURIA. Двама от спасените бяха ранени.

На 13 октомври последваха нови нападения. Търговският кораб CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, беше поразен край Бяла. Всичките 15 членове на екипажа бяха спасени, като петима получиха леки наранявания. Друг плавателен съд потъна край Шабла.

На 23 октомври беше съобщено и за атака срещу кораб край румънското крайбрежие, при която загина моряк, а други членове на екипажа бяха обявени за изчезнали. Впоследствие поразеният кораб „Хорив“ започна да дрейфува към българската зона на отговорност, което наложи наблюдение от страна на компетентните институции.