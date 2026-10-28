Атаката с морски дронове срещу контейнеровоз край българското Черноморие привлече вниманието на международните медии. "Ройтерс", испанската информационна агенция EFE и румънски медии съобщиха за инцидента, като поставиха акцент върху рисковете за търговското корабоплаване в Черно море.

Контейнеровозът CONTSHIP JET, плаващ под либерийски флаг и собственост на гръцка компания, е бил атакуван на около 21 морски мили от Шабла. Корабът е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънското пристанище Констанца.

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Агенция "Ройтерс" съобщава, че плавателният съд е бил поразен от три морски дрона, като се позовава на информация от българския министър на отбраната.

В публикацията си агенцията поставя нападението в контекста на поредицата от инциденти, засягащи търговски кораби в Черно море на фона на войната между Русия и Украйна. Подобни атаки засилват опасенията за сигурността на морските маршрути в региона, включително в близост до държави- членки на НАТО.

"Ройтерс" припомня и взаимните обвинения между Москва и Киев за нападения срещу граждански плавателни съдове. Към момента няма официално потвърдена информация кой стои зад атаката край българското крайбрежие.

Инцидентът беше отразен и от испанската агенция EFE и румънската агенция Agerpres. Според разпространената информация рибари в района са забелязали пожар на борда на контейнеровоза и значителен наклон на плавателния съд надясно.

Румънската обществена телевизия TVR също съобщи за нападението, като подчерта, че корабът е пътувал към пристанище Констанца. Според медията плавателният съд е получил сериозни поражения по десния борд, избухнал е пожар и е била извършена евакуация на екипажа.

Атаката край Шабла отново насочва вниманието към сигурността на търговското корабоплаване в Черно море и рисковете за плавателните съдове, преминаващи през региона.

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Редактор: Георги Иванов