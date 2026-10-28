Българската агенция по безопасност на храните установи първично огнище на шарка по овцете и козите във ферма със 134 овце в град Шабла, област Добрич. Стопанинът сам е подал сигнал, след като забелязал признаци на заболяването, и съдейства напълно на ветеринарните власти.

Около фермата са определени две зони с ограничения:

• 5-километрова защитна зона, която обхваща град Шабла и село Езерец (община Шабла).

• 20-километрова надзорна зона, в която влизат:

→ от община Каварна: селата Било, Българево, Видно, Иречек, Камен бряг, Нейково, Поручик Чунчево, Раковски, Свети Никола, Септемврийци и Хаджи Димитър;

→ от община Шабла: селата Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Черноморци и Тюленово.

Констатираха две огнища на шарка по овцете и козите в Софийско и Хасковско

В тези населени места е забранено придвижването на овце и кози. Изключение се прави само за животни, които се изпращат за незабавно клане при специални условия. Всички животни в районите трябва да останат затворени в оборите. Ветеринарните власти ще извършат преброяване, ще обновят данните в информационната система „ВетИС“ и ще осъществяват постоянен контрол. Започнало е и епизоотично проучване, което да проследи движението на животни, фуражи, продукти и транспортни средства, свързани с фермата. За добитото сурово мляко от тези зони важат специални изисквания за превоз и преработка.

Собствениците на засегнатите животни ще получат обезщетение по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Заболяването не е опасно за хората, но ако се разпространи, причинява сериозни икономически щети. Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич работи заедно с местната власт за ограничаване на заразата.

От БАБХ призовават фермерите редовно да наблюдават стадата си и стриктно да спазват мерките за биосигурност. При всяко съмнение за симптоми трябва веднага да се потърси ветеринарен лекар. Сигнали се приемат денонощно и на горещия телефон на агенцията: 0 700 122 99.

Редактор: Мария Барабашка