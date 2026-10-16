Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект със 180 дребни преживни животни в село Равно поле, община Елин Пелин, област София, и вторично възникнало огнище със 122 дребни преживни животни в гр. Хасково, област Хасково.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището в село Равно поле, в която влизат град Елин Пелин и село Равно поле от община Елин Пелин, област София; селата Горни Богров, Долни Богров, Казичене, Кривина от община Столична, област София.

Установиха огнище на шарка по овцете и козите в Старозагорско

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището в гр. Хасково, в която влизат град Хасково и селата Въгларово и Конуш от община Хасково, област Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището в село Равно поле, в която влизат селата Априлово, Белопопци, Гайтанево, Горна Малина, Долна Малина, Негушево и Осоица от община Горна Малина, област София;

- селата Богданлия, Габра, Григорево, Доганово, Елешница, Елин Пелин, Караполци, Крушовица, Лесново, Нови хан, Огняново, Петково, Потоп, Лозен, Столник и Чурек от община Елин Пелин, област София;

- селата Бальовци, Вакарел, Костадинкино, Поповци и Селянин от община Ихтиман, област София;

- село Долни Окол от община Самоков, област София;

- градовете Бухово, Нови Искър, София и селата Бистрица, Бусманци, Войнеговци, Герман, Долни Пасарел, Железница, Желява, Кокаляне, Кубратово, Локорско, Негован, Панчарево, Подгумер, Световрачене, Чепинци и Яна от община Столична, област София.

Откриха вторично огнище на шарка по овце и кози в Татарево

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището в гр. Хасково, в която влизат гр. Димитровград и селата Бодрово, Брод, Воден, Горски извор, Добрич, Каснаково, Крепост, Крум, Светлина, Черногорово и Ябълково от община Димитровград, област Хасково;

- селата Александрово, Гарваново, Големанци, Горно Войводино, Гълъбец, Динева, Долно Войводино, Долно Големанци, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Корен, Криво поле, Любеново, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Нова Надежда, Орлово, Подкрепа, Родопи, Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово и Широка поляна от община Хасково, област Хасково;

- селата Брястово, Боян Ботево, Винево, Караманци, Колец, Минерални бани, Сираково, Спахиево, Сусам, Сърница и Татарево от община Минерални бани, област Хасково;

- селата Балкан, Гледка, Жълти бряг, Кралево, Стамболово и Царева поляна от община Стамболово, област Хасково;

- селата Бели пласт, Звиница, Крин, Люляково, Соколяне, Мост, Черешица и Ястреб от община Кърджали, област Кърджали;

- селата Петелово, Пчеларово, Лясково и Минзухар от община Черноочене, област Кърджали и село Воден от община Първомай, област Пловдив.

Установено е вторично огнище на шарка по овцете и козите в Пловдивско

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Редактор: Никола Тунев