Българската агенция по безопасност на храните констатира вторично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в с. Татарево, в Хасковско. Там се отглеждат 15 овце и 19 кози. Стопанинът подал сигнал до компетентните органи след появата на признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Татарево, Минерални бани и Сусам от община Минерални бани и село Гарваново от община Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Сираково, Колец, Караманци, Боян Ботево, Ангел войвода, Винево, Сърница, Спахиево и Брястово от община Минерални бани, област Хасково; гр. Димитровград и селата Светлина, Бодрово, Горски извор, Върбица, Сталево, Скобелево, Ябълково, Великан, Крум, Добрич, Каснаково и Крепост от община Димитровград, област Хасково; гр. Хасково и селата Клокотница, Стамболийски, Въгларово, Манастир, Войводово, Конуш, Орлово, Тракиец, Текето, Гълъбец, Козлец, Мандра, Долно Големанци, Зорница, Широка поляна и Николово от община Хасково, област Хасково; село Златна ливада от община Чирпан, област Стара Загора; село Бели пласт от община Кърджали, област Кърджали; селата Минзухар, Пчеларово, Петелово, Лясково, Даскалово, Габрово, Йончово, Ночево и Душка от община Черноочене, област Кърджали; и селата Буково, Брягово, Воден, Драгойново, Езерово, Православен, Бяла река и Караджалово от община Първомай, област Пловдив.

Установено е вторично огнище на шарка по овцете и козите в Пловдивско

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Редактор: Дарина Методиева